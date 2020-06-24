Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|3,14
|2,96
|6,08
|Türk Traktör
|76,35
|72,35
|5,53
|Yataş
|8,44
|8,12
|3,94
|Migros Ticaret
|37,50
|36,38
|3,08
|MLP Sağlık
|19,00
|18,46
|2,93
|Petkim
|4,26
|4,14
|2,90
|Güneş Sigorta
|4,70
|4,57
|2,84
|Bim Mağazalar
|70,95
|69,00
|2,83
|Gübre Fabrikaları
|29,84
|29,20
|2,19
|Çimsa
|9,78
|9,59
|1,98
|Odaş Elektrik
|2,21
|2,17
|1,84
|Doğan Holding
|1,99
|1,96
|1,53
|Akçansa
|12,83
|12,65
|1,42
|Soda Sanayii
|6,15
|6,08
|1,15
|Sarkuysan
|6,38
|6,31
|1,11
|Arçelik
|17,97
|17,81
|0,90
|Alkim Kimya
|13,35
|13,25
|0,75
|Brisa
|12,31
|12,22
|0,74
|Tat Gıda
|9,73
|9,68
|0,52
|Coca Cola İçecek
|42,94
|42,72
|0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)