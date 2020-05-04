Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,82
|1,66
|9,64
|Adana Çimento (A)
|10,45
|9,64
|8,40
|Alkim Kimya
|61,85
|58,20
|6,27
|Özak GMYO
|2,98
|2,84
|4,93
|Pegasus
|55,50
|53,00
|4,72
|Alarko GMYO
|15,03
|14,38
|4,52
|Aksa Enerji
|3,95
|3,81
|3,67
|MLP Sağlık
|15,55
|15,03
|3,46
|Akçansa
|8,64
|8,39
|2,98
|Doğan Holding
|1,84
|1,80
|2,22
|Bursa Çimento
|4,00
|3,92
|2,04
|Çimsa
|7,92
|7,77
|1,93
|Enka İnşaat
|6,16
|6,05
|1,82
|Kerevitaş Gıda
|4,16
|4,10
|1,46
|Torunlar GMYO
|2,37
|2,34
|1,28
|Otokar
|126,10
|124,60
|1,20
|Koza Madencilik
|11,58
|11,45
|1,14
|Alarko Holding
|4,56
|4,53
|0,66
|İpek Doğal Enerji
|12,38
|12,30
|0,65
|Odaş Elektrik
|1,80
|1,79
|0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)