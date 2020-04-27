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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

2020-04-27 18:53:22 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 91,90 83,55 9,99
Kartonsan 486,00 441,90 9,98
Deva Holding 15,77 14,34 9,97
İpek Doğal Enerji 12,25 11,14 9,96
Klimasan Klima 17,67 16,07 9,96
MLP Sağlık 14,82 13,48 9,94
Pegasus 51,10 46,48 9,94
Alkim Kimya 61,50 55,95 9,92
Vestel 12,75 11,68 9,16
Anadolu Grubu Holding 16,25 15,00 8,33
Aksa Enerji 3,99 3,71 7,55
Mavi Giyim 42,00 39,40 6,60
Netaş Telekomünikasyon 14,16 13,29 6,55
Şekerbank 1,02 0,96 6,25
Net Holding 1,90 1,79 6,15
Eczacıbaşı İlaç 5,11 4,82 6,02
Koza Madencilik 12,40 11,74 5,62
Yapı ve Kredi Bankası 2,12 2,01 5,47
Halk GMYO 1,37 1,30 5,38
Karel Elektronik 16,86 16,00 5,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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