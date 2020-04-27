Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|91,90
|83,55
|9,99
|Kartonsan
|486,00
|441,90
|9,98
|Deva Holding
|15,77
|14,34
|9,97
|İpek Doğal Enerji
|12,25
|11,14
|9,96
|Klimasan Klima
|17,67
|16,07
|9,96
|MLP Sağlık
|14,82
|13,48
|9,94
|Pegasus
|51,10
|46,48
|9,94
|Alkim Kimya
|61,50
|55,95
|9,92
|Vestel
|12,75
|11,68
|9,16
|Anadolu Grubu Holding
|16,25
|15,00
|8,33
|Aksa Enerji
|3,99
|3,71
|7,55
|Mavi Giyim
|42,00
|39,40
|6,60
|Netaş Telekomünikasyon
|14,16
|13,29
|6,55
|Şekerbank
|1,02
|0,96
|6,25
|Net Holding
|1,90
|1,79
|6,15
|Eczacıbaşı İlaç
|5,11
|4,82
|6,02
|Koza Madencilik
|12,40
|11,74
|5,62
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,12
|2,01
|5,47
|Halk GMYO
|1,37
|1,30
|5,38
|Karel Elektronik
|16,86
|16,00
|5,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)