Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|78,65
|71,50
|10,00
|Kartonsan
|401,80
|365,30
|9,99
|Deva Holding
|13,13
|11,94
|9,97
|Şok Marketler
|10,63
|9,67
|9,93
|Ülker Bisküvi
|24,12
|22,34
|7,97
|Karel Elektronik
|15,92
|14,89
|6,92
|Netaş Telekomünikasyon
|12,72
|11,99
|6,09
|Çelebi
|81,05
|76,70
|5,67
|Bizim Mağazaları
|14,18
|13,45
|5,43
|Sasa Polyester
|8,72
|8,31
|4,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,80
|10,31
|4,75
|Doğan Holding
|1,80
|1,72
|4,65
|Koza Madencilik
|11,64
|11,15
|4,39
|Özak GMYO
|2,50
|2,40
|4,17
|Karsan Otomotiv
|1,57
|1,51
|3,97
|Otokar
|126,40
|122,00
|3,61
|Şişe Cam
|5,24
|5,07
|3,35
|Gübre Fabrikaları
|14,80
|14,34
|3,21
|Turkcell
|13,58
|13,17
|3,11
|Global Yatırım Holding
|3,03
|2,94
|3,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)