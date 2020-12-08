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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:53:30 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Petkim4,895,10-4,12
Gübre Fabrikaları47,9649,82-3,73
Borusan Mannesmann16,4116,98-3,36
Mavi Giyim48,5850,20-3,23
Halk GMYO3,133,21-2,49
Akiş GMYO3,743,83-2,35
Ford Otosan124,20127,00-2,20
DO-CO491,00502,00-2,19
Pınar Süt20,9621,42-2,15
Netaş Telekomünikasyon20,1220,56-2,14
Doğan Holding2,872,93-2,05
Gözde Girişim6,846,98-2,01
Bim Mağazalar69,0070,35-1,92
MLP Sağlık19,0819,45-1,90
Tümosan Motor ve Traktör10,8611,07-1,90
Alcatel Lucent Teletaş27,4027,90-1,79
Sasa Polyester20,2220,58-1,75
Tüpraş95,1596,65-1,55
Bizim Mağazaları15,7015,90-1,26
Türkiye Sigorta5,855,92-1,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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