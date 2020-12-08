Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|4,89
|5,10
|-4,12
|Gübre Fabrikaları
|47,96
|49,82
|-3,73
|Borusan Mannesmann
|16,41
|16,98
|-3,36
|Mavi Giyim
|48,58
|50,20
|-3,23
|Halk GMYO
|3,13
|3,21
|-2,49
|Akiş GMYO
|3,74
|3,83
|-2,35
|Ford Otosan
|124,20
|127,00
|-2,20
|DO-CO
|491,00
|502,00
|-2,19
|Pınar Süt
|20,96
|21,42
|-2,15
|Netaş Telekomünikasyon
|20,12
|20,56
|-2,14
|Doğan Holding
|2,87
|2,93
|-2,05
|Gözde Girişim
|6,84
|6,98
|-2,01
|Bim Mağazalar
|69,00
|70,35
|-1,92
|MLP Sağlık
|19,08
|19,45
|-1,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,86
|11,07
|-1,90
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,40
|27,90
|-1,79
|Sasa Polyester
|20,22
|20,58
|-1,75
|Tüpraş
|95,15
|96,65
|-1,55
|Bizim Mağazaları
|15,70
|15,90
|-1,26
|Türkiye Sigorta
|5,85
|5,92
|-1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)