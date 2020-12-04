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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:11:29 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu15,0116,67-9,96
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,932,06-6,31
Kartonsan2.836,502.958,50-4,12
Torunlar GMYO3,773,89-3,08
Çimsa15,7216,12-2,48
Bizim Mağazaları16,2016,61-2,47
Akçansa14,8515,22-2,43
Kardemir (D)4,915,02-2,19
Otokar235,10239,70-1,92
Tümosan Motor ve Traktör10,5810,78-1,86
Emlak Konut GMYO2,132,17-1,84
Borusan Mannesmann15,9916,29-1,84
Albaraka Türk1,681,71-1,75
Bagfaş19,9120,26-1,73
GSD Holding2,292,33-1,72
Odaş Elektrik3,473,53-1,70
Anadolu Efes22,1422,50-1,60
Anadolu Grubu Holding21,9822,32-1,52
Enka İnşaat7,147,25-1,52
İş Bankası (C)6,616,71-1,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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