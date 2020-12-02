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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:44:26 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv28,0028,98-3,38
Gübre Fabrikaları49,8051,40-3,11
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,242,31-3,03
Şekerbank1,421,46-2,74
Çelebi97,6099,85-2,25
Kordsa Teknik Tekstil14,6014,92-2,14
Migros Ticaret41,6442,50-2,02
Türk Hava Yolları12,2512,50-2,00
TAV Havalimanları20,0020,40-1,96
MLP Sağlık19,8120,18-1,83
Bizim Mağazaları16,1016,38-1,71
Yataş11,6511,85-1,69
Deva Holding24,0224,40-1,56
Çemtaş14,8115,04-1,53
Brisa18,8019,07-1,42
Anadolu Efes21,8622,16-1,35
Pınar Süt22,0822,38-1,34
Halk GMYO2,993,03-1,32
Aksa10,7410,88-1,29
Aygaz12,8012,96-1,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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