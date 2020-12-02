Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|28,00
|28,98
|-3,38
|Gübre Fabrikaları
|49,80
|51,40
|-3,11
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,24
|2,31
|-3,03
|Şekerbank
|1,42
|1,46
|-2,74
|Çelebi
|97,60
|99,85
|-2,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,60
|14,92
|-2,14
|Migros Ticaret
|41,64
|42,50
|-2,02
|Türk Hava Yolları
|12,25
|12,50
|-2,00
|TAV Havalimanları
|20,00
|20,40
|-1,96
|MLP Sağlık
|19,81
|20,18
|-1,83
|Bizim Mağazaları
|16,10
|16,38
|-1,71
|Yataş
|11,65
|11,85
|-1,69
|Deva Holding
|24,02
|24,40
|-1,56
|Çemtaş
|14,81
|15,04
|-1,53
|Brisa
|18,80
|19,07
|-1,42
|Anadolu Efes
|21,86
|22,16
|-1,35
|Pınar Süt
|22,08
|22,38
|-1,34
|Halk GMYO
|2,99
|3,03
|-1,32
|Aksa
|10,74
|10,88
|-1,29
|Aygaz
|12,80
|12,96
|-1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)