Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|2,21
|2,30
|-3,91
|Vestel
|17,46
|18,10
|-3,54
|Gözde Girişim
|5,25
|5,40
|-2,78
|Turkcell
|14,49
|14,86
|-2,49
|Gübre Fabrik.
|28,78
|29,50
|-2,44
|Karsan Otomotiv
|2,93
|3,00
|-2,33
|Kardemir (D)
|2,95
|3,02
|-2,32
|Oyak Çimento
|7,89
|8,06
|-2,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,31
|7,46
|-2,01
|İş Y. Men. Değ.
|8,02
|8,18
|-1,96
|Yataş
|8,19
|8,35
|-1,92
|Borusan Mannesmann
|12,30
|12,53
|-1,84
|Arçelik
|21,46
|21,86
|-1,83
|Çelebi
|67,40
|68,65
|-1,82
|TAV Havalimanları
|15,10
|15,38
|-1,82
|T.S.K.B.
|1,08
|1,10
|-1,82
|DO-CO
|322,10
|327,90
|-1,77
|Klimasan Klima
|13,40
|13,64
|-1,76
|Anadolu Cam
|5,27
|5,36
|-1,68
|Ege Endüstri
|714,50
|726,50
|-1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)