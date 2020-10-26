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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:52:32 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 39,78 44,20 -10,00
Bagfaş 17,28 19,20 -10,00
Ege Endüstri 902,10 1.002,30 -10,00
ARD Bilişim Teknolojileri 33,94 37,70 -9,97
Alkim Kimya 14,36 15,95 -9,97
Alcatel Lucent Teletaş 31,26 34,72 -9,97
Pınar Süt 20,60 22,88 -9,97
Pınar Et Ve Un 24,24 26,92 -9,96
Oyak Çimento 7,60 8,44 -9,95
Tümosan Motor ve Traktör 10,23 11,36 -9,95
Kerevitaş Gıda 6,34 7,04 -9,94
Odaş Elektrik 2,90 3,22 -9,94
Halk GMYO 2,45 2,72 -9,93
Akiş GMYO 4,10 4,55 -9,89
İş Finansal Kiralama 3,57 3,96 -9,85
GSD Holding 2,11 2,34 -9,83
Torunlar GMYO 3,68 4,08 -9,80
Net Holding 2,96 3,28 -9,76
İş GMYO 1,86 2,06 -9,71
Borusan Mannesmann 14,05 15,55 -9,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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