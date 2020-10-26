Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|39,78
|44,20
|-10,00
|Bagfaş
|17,28
|19,20
|-10,00
|Ege Endüstri
|902,10
|1.002,30
|-10,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,94
|37,70
|-9,97
|Alkim Kimya
|14,36
|15,95
|-9,97
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,26
|34,72
|-9,97
|Pınar Süt
|20,60
|22,88
|-9,97
|Pınar Et Ve Un
|24,24
|26,92
|-9,96
|Oyak Çimento
|7,60
|8,44
|-9,95
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,23
|11,36
|-9,95
|Kerevitaş Gıda
|6,34
|7,04
|-9,94
|Odaş Elektrik
|2,90
|3,22
|-9,94
|Halk GMYO
|2,45
|2,72
|-9,93
|Akiş GMYO
|4,10
|4,55
|-9,89
|İş Finansal Kiralama
|3,57
|3,96
|-9,85
|GSD Holding
|2,11
|2,34
|-9,83
|Torunlar GMYO
|3,68
|4,08
|-9,80
|Net Holding
|2,96
|3,28
|-9,76
|İş GMYO
|1,86
|2,06
|-9,71
|Borusan Mannesmann
|14,05
|15,55
|-9,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)