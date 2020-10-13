  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:45:15 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 7,09 7,70 -7,92
Brisa 14,09 14,99 -6,00
Gözde Girişim 6,38 6,75 -5,48
Çelebi 79,95 83,80 -4,59
Doğuş Otomotiv 16,45 17,19 -4,30
İpek Doğal Enerji 12,51 13,05 -4,14
Zorlu Enerji 2,79 2,88 -3,12
Aksa Enerji 6,61 6,79 -2,65
Tat Gıda 12,31 12,63 -2,53
Şişe Cam 6,74 6,90 -2,32
Koza Madencilik 13,35 13,65 -2,20
İş Finansal Kiralama 4,05 4,14 -2,17
Ülker Bisküvi 23,98 24,50 -2,12
GSD Holding 2,36 2,41 -2,07
Petkim 4,54 4,63 -1,94
Good-Year 5,92 6,03 -1,82
Akiş GMYO 3,53 3,59 -1,67
Bim Mağazalar 68,85 70,00 -1,64
Kartonsan 777,10 790,00 -1,63
Sabancı Holding 8,47 8,61 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsveçli bakan ne yapacağını şaşırdı! Çavuşoğlu yüzüne baka baka söyledi
Gündem

İsveçli bakan ne yapacağını şaşırdı! Çavuşoğlu yüzüne baka baka söyledi

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşının yüzüne karşı "Siz kimden ..
Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı
Korona Virüs

Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı

Koronavirüs pandemisinde Ankara'da yaşanan dalgalanma yatışırken, İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti. İstanbul'daki vaka sayısı başkenti..
Ermenistan'dan ''kitlesel sindirme'' taktiği! Bu kalleşliğin arka planı kan dondurdu
Dünya

Ermenistan'dan ''kitlesel sindirme'' taktiği! Bu kalleşliğin arka planı kan dondurdu

Karabağ'da işgal eden Ermenistan'ın bölgede cepheyi genişleterek Azerbaycan'ın sivil bölgelerine gece saldırmasının münferit bir olay olmadı..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay