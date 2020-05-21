Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|4,69
|5,10
|-8,04
|Alkim Kimya
|12,37
|13,25
|-6,64
|Aygaz
|11,00
|11,60
|-5,17
|Klimasan Klima
|17,18
|18,00
|-4,56
|İş Finansal Kiralama
|3,88
|4,01
|-3,24
|Yataş
|7,40
|7,63
|-3,01
|İş GMYO
|1,62
|1,67
|-2,99
|Sarkuysan
|5,65
|5,82
|-2,92
|Deva Holding
|17,40
|17,91
|-2,85
|Kerevitaş Gıda
|4,01
|4,12
|-2,67
|Doğuş Otomotiv
|9,82
|10,07
|-2,48
|Sasa Polyester
|9,96
|10,21
|-2,45
|Bursa Çimento
|4,13
|4,23
|-2,36
|Karel Elektronik
|15,88
|16,26
|-2,34
|Global Yat. Holding
|3,46
|3,54
|-2,26
|Selçuk Ecza Deposu
|8,90
|9,10
|-2,20
|Eczacıbaşı İlaç
|5,54
|5,66
|-2,12
|Tüpraş
|79,10
|80,70
|-1,98
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,66
|6,79
|-1,91
|Borusan Mannesmann
|10,25
|10,45
|-1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)