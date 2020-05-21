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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:43:25 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 4,69 5,10 -8,04
Alkim Kimya 12,37 13,25 -6,64
Aygaz 11,00 11,60 -5,17
Klimasan Klima 17,18 18,00 -4,56
İş Finansal Kiralama 3,88 4,01 -3,24
Yataş 7,40 7,63 -3,01
İş GMYO 1,62 1,67 -2,99
Sarkuysan 5,65 5,82 -2,92
Deva Holding 17,40 17,91 -2,85
Kerevitaş Gıda 4,01 4,12 -2,67
Doğuş Otomotiv 9,82 10,07 -2,48
Sasa Polyester 9,96 10,21 -2,45
Bursa Çimento 4,13 4,23 -2,36
Karel Elektronik 15,88 16,26 -2,34
Global Yat. Holding 3,46 3,54 -2,26
Selçuk Ecza Deposu 8,90 9,10 -2,20
Eczacıbaşı İlaç 5,54 5,66 -2,12
Tüpraş 79,10 80,70 -1,98
Anadolu Hayat Emeklilik 6,66 6,79 -1,91
Borusan Mannesmann 10,25 10,45 -1,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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