Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|14,58
|16,20
|-10,00
|Doğuş Otomotiv
|9,60
|10,56
|-9,09
|Good-Year
|4,52
|4,87
|-7,19
|Brisa
|8,89
|9,46
|-6,03
|Tat Gıda
|7,19
|7,62
|-5,64
|Net Holding
|2,01
|2,13
|-5,63
|Tofaş Oto Fabrikaları
|21,12
|22,34
|-5,46
|Kartonsan
|454,00
|478,00
|-5,02
|Tüpraş
|86,40
|90,80
|-4,85
|Çemtaş
|6,76
|7,10
|-4,79
|Karel Elektronik
|15,71
|16,46
|-4,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,38
|5,63
|-4,44
|Klimasan Klima
|16,04
|16,76
|-4,30
|Borusan Mannesmann
|9,18
|9,59
|-4,28
|Logo Yazılım
|70,75
|73,80
|-4,13
|Türk Telekom
|7,08
|7,38
|-4,07
|Netaş Telekomünikasyon
|12,69
|13,20
|-3,86
|Mavi Giyim
|40,00
|41,60
|-3,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,88
|11,30
|-3,72
|Ereğli Demir Çelik
|7,79
|8,09
|-3,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)