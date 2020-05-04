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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:46:38 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 14,58 16,20 -10,00
Doğuş Otomotiv 9,60 10,56 -9,09
Good-Year 4,52 4,87 -7,19
Brisa 8,89 9,46 -6,03
Tat Gıda 7,19 7,62 -5,64
Net Holding 2,01 2,13 -5,63
Tofaş Oto Fabrikaları 21,12 22,34 -5,46
Kartonsan 454,00 478,00 -5,02
Tüpraş 86,40 90,80 -4,85
Çemtaş 6,76 7,10 -4,79
Karel Elektronik 15,71 16,46 -4,56
Tümosan Motor ve Traktör 5,38 5,63 -4,44
Klimasan Klima 16,04 16,76 -4,30
Borusan Mannesmann 9,18 9,59 -4,28
Logo Yazılım 70,75 73,80 -4,13
Türk Telekom 7,08 7,38 -4,07
Netaş Telekomünikasyon 12,69 13,20 -3,86
Mavi Giyim 40,00 41,60 -3,85
Kordsa Teknik Tekstil 10,88 11,30 -3,72
Ereğli Demir Çelik 7,79 8,09 -3,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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