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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

2020-04-22 18:56:33 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 48,68 49,64 -1,93
İskenderun Demir Çelik 6,84 6,97 -1,87
İş Yatırım Menkul Değerler 4,95 5,04 -1,79
Anadolu Grubu Holding 15,05 15,32 -1,76
Coca Cola İçecek 37,06 37,70 -1,70
Aygaz 10,25 10,40 -1,44
Yataş 6,37 6,46 -1,39
Migros Ticaret 28,68 29,08 -1,38
Garanti Bankası 8,07 8,18 -1,34
Mavi Giyim 38,84 39,36 -1,32
Aksigorta 5,51 5,58 -1,25
İş Bankası (C) 4,79 4,85 -1,24
Alkim Kimya 50,90 51,50 -1,17
Ereğli Demir Çelik 8,10 8,19 -1,10
TAV Havalimanları 18,96 19,15 -0,99
Kardemir (D) 2,19 2,21 -0,90
Bim Mağazalar 55,05 55,50 -0,81
Anadolu Efes 18,16 18,29 -0,71
ASELSAN 26,78 26,96 -0,67
Odaş Elektrik 1,61 1,62 -0,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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