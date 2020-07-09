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Ekonomi

Borsada değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:49:32 -
Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trakya Cam 4,63 4,31 7,42
Çelebi 74,65 73,00 2,26
Kartonsan 469,00 458,90 2,20
Türk Hava Yolları 11,55 11,31 2,12
Pegasus 51,80 50,85 1,87
Otokar 158,70 156,50 1,41
Ford Otosan 73,75 73,05 0,96
DO-CO 331,10 328,40 0,82
Soda Sanayii 7,14 7,09 0,71
Ereğli Demir Çelik 8,68 8,63 0,58
Logo Yazılım 87,30 87,00 0,34
Sabancı Holding 9,28 9,25 0,32
Arçelik 19,83 19,77 0,30
Doğuş Otomotiv 15,38 15,34 0,26
Şişe Cam 6,38 6,37 0,16
Ege Endüstri 645,00 644,10 0,14


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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