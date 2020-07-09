Borsada değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trakya Cam
|4,63
|4,31
|7,42
|Çelebi
|74,65
|73,00
|2,26
|Kartonsan
|469,00
|458,90
|2,20
|Türk Hava Yolları
|11,55
|11,31
|2,12
|Pegasus
|51,80
|50,85
|1,87
|Otokar
|158,70
|156,50
|1,41
|Ford Otosan
|73,75
|73,05
|0,96
|DO-CO
|331,10
|328,40
|0,82
|Soda Sanayii
|7,14
|7,09
|0,71
|Ereğli Demir Çelik
|8,68
|8,63
|0,58
|Logo Yazılım
|87,30
|87,00
|0,34
|Sabancı Holding
|9,28
|9,25
|0,32
|Arçelik
|19,83
|19,77
|0,30
|Doğuş Otomotiv
|15,38
|15,34
|0,26
|Şişe Cam
|6,38
|6,37
|0,16
|Ege Endüstri
|645,00
|644,10
|0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)