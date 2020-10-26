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Ekonomi Borsada değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:51:44 -
Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.362,00 1.238,20 10,00
Deva Holding 24,70 22,90 7,86
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,92 1,82 5,49
Eczacıbaşı İlaç 7,38 7,15 3,22
Ford Otosan 100,00 98,20 1,83
MLP Sağlık 18,62 18,30 1,75
Selçuk Ecza Deposu 9,62 9,53 0,94
Enka İnşaat 7,20 7,15 0,70
Koza Altın 78,55 78,45 0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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