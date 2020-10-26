Borsada değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.362,00
|1.238,20
|10,00
|Deva Holding
|24,70
|22,90
|7,86
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,92
|1,82
|5,49
|Eczacıbaşı İlaç
|7,38
|7,15
|3,22
|Ford Otosan
|100,00
|98,20
|1,83
|MLP Sağlık
|18,62
|18,30
|1,75
|Selçuk Ecza Deposu
|9,62
|9,53
|0,94
|Enka İnşaat
|7,20
|7,15
|0,70
|Koza Altın
|78,55
|78,45
|0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)