Borsada değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,22
|7,64
|-5,50
|Bizim Mağazaları
|15,90
|16,62
|-4,33
|Pınar Et Ve Un
|23,68
|24,70
|-4,13
|Pınar Süt
|20,68
|21,54
|-3,99
|Tat Gıda
|11,29
|11,72
|-3,67
|Şok Marketler
|12,11
|12,49
|-3,04
|Eczacıbaşı İlaç
|6,84
|7,00
|-2,29
|MLP Sağlık
|19,09
|19,50
|-2,10
|Deva Holding
|23,84
|24,34
|-2,05
|Bursa Çimento
|8,11
|8,27
|-1,93
|Ford Otosan
|115,80
|117,80
|-1,70
|Selçuk Ecza Deposu
|9,36
|9,49
|-1,37
|Migros Ticaret
|39,76
|40,28
|-1,29
|Anadolu Grubu Holding
|21,06
|21,32
|-1,22
|Yataş
|10,52
|10,64
|-1,13
|Aksa Enerji
|7,20
|7,24
|-0,55
|Akiş GMYO
|3,60
|3,62
|-0,55
|Odaş Elektrik
|3,34
|3,35
|-0,30
|Koza Altın
|74,85
|75,05
|-0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)