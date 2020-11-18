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Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:52:15 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kerevitaş Gıda7,227,64-5,50
Bizim Mağazaları15,9016,62-4,33
Pınar Et Ve Un23,6824,70-4,13
Pınar Süt20,6821,54-3,99
Tat Gıda11,2911,72-3,67
Şok Marketler12,1112,49-3,04
Eczacıbaşı İlaç6,847,00-2,29
MLP Sağlık19,0919,50-2,10
Deva Holding23,8424,34-2,05
Bursa Çimento8,118,27-1,93
Ford Otosan115,80117,80-1,70
Selçuk Ecza Deposu9,369,49-1,37
Migros Ticaret39,7640,28-1,29
Anadolu Grubu Holding21,0621,32-1,22
Yataş10,5210,64-1,13
Aksa Enerji7,207,24-0,55
Akiş GMYO3,603,62-0,55
Odaş Elektrik3,343,35-0,30
Koza Altın74,8575,05-0,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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