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Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:45:05 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,73 3,90 -4,36
Karsan Otomotiv 1,74 1,81 -3,87
Çelebi 86,10 88,10 -2,27
Petkim 3,66 3,74 -2,14
Pegasus 50,40 51,00 -1,18
Tümosan Motor ve Traktör 5,77 5,81 -0,69
İş Yatırım Menkul Değerler 5,48 5,51 -0,54
TAV Havalimanları 17,04 17,08 -0,23
Reysaş GMYO 4,75 4,76 -0,21
Sasa Polyester 8,89 8,90 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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