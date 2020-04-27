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Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

2020-04-27 18:54:42 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 23,82 24,20 -1,57
Logo Yazılım 74,50 75,30 -1,06
Bizim Mağazaları 13,89 13,97 -0,57
Bim Mağazalar 55,70 56,00 -0,54
Şişe Cam 5,16 5,18 -0,39
Trakya Cam 3,45 3,46 -0,29
Aygaz 10,24 10,25 -0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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