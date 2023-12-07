Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor!

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kentsel dönüşüm) Yeni kanunla getirilen düzenlemelerde herhangi bir rant sağlama amacı veya hak sahiplerinin başka bölgeye gönderilmesi söz konusu değildir.

Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek.

İkinci el araç piyasasında 6 ay ve 6.000 km düzenlemesinin süresinin 1 Temmuz’a uzatıldığı açıklandı.

ABD'nin büyük banklarının CEO'ları Basel III Endgame düzenlemesinin ekonomiye zarar verebileceğini duyurdu.

İsrail Menkul Kıymetler İdaresi, Tel Aviv Borsası'ndaki alım satım işlemlerinde yapılan incelemede 7 Ekim'deki Hamas saldırısı öncesinde herhangi bir şüpheli işleme rastlanmadığını açıkladı.

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BoE Başkanı Bailey, faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerinde tutulması gerektiğini savundu.

Cumhuriyetçiler, Biden'in Ukrayna ve İsrail'e ek yardım tasarısının Senato'dan geçmesini engellediler.

ABD eski Başkanı Trump, tekrar seçilirse sadece bir günlüğüne ABD – Meksika sınırını kapatmak istediğini açıkladı.

Ne olacak?

•Yurt içinde Hazine Nakit Dengesi açıklanacakken, Euro Bölgesi’nde büyüme, ABD’de ise İşsizlik Maaşı Başvuruları açıklanacak.

•ABD Tarım Dışı İstihdam verisi Cuma günü açıklanacak.

•ABD Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Biden'a yönelik azil sürecini resmi soruşturmaya dönüştürecek oylamayı gelecek hafta yapacaklarını duyurdu.

•Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı 11 Aralık’ta yapılacak.

•Moody’s’in 15 Aralık’ta Türkiye’ye ilişkin değerlendirme açıklaması bekleniyor.

Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.

BİST100 endeksi 3 gündür tepki yükselişi yönünde hareket sergilerken dün kar realizasyonlarıyla 60 günlük HO’nun geçtiği 7.825 puan seviyesine yaklaşan bir seyir içerisine girdi. BİST100 endeksine dahil paylar arasında BIMAS, ISCTR, YKBNK ve GARAN payları dün endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, TUPRS, THYAO, SASA, ASELS, FROTO payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar oldu.

Yurt içine yansıyan gelişmelerde jeopolitik riskler devam ederken petrol fiyatlarının 83 dolarlardan 76 dolarlara düşmesi, enflasyonla mücadele aşamasında olumlu karşılanırken endişelerin hafiflemesi uzun vadeli tahvil talebini artıran etki olarak görülüyor. Ons altın hafta başında neredeyse %3 düştükten sonra, ABD işgücü piyasasında yavaşlama olduğunu gösteren verilerin etkisiyle tekrar yükselişe geçti. Haftanın 3. işlem gününde 2035 doların üzerini test etti.

Yurt dışı piyasalarda ise Fed'in gelecek yılın başlarından itibaren potansiyel faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin artmasıyla pozitif görünüm devam etti. Aralık ayında ABD’de faiz artırımı ihtimalinin neredeyse sıfıra yaklaştığı ve gelecek yıl başka artış yapılmayacağı yönündeki fiyatlama piyasalardaki olumlu havayı destekliyor. ABD'de açık iş sayısı Ekim ayında Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyerek, Fed'in gelecek yıl parasal genişlemeye gideceği yönündeki piyasa tahminlerini destekledi. Ülkedeki açık iş sayısı, Ekim'de bir önceki aya kıyasla 617.000 azalışla 8,7 milyon oldu. İstihdam verileri bu hafta önemli bir odak noktası olup, piyasa Cuma günü açıklanacak olan Kasım ayı tarım dışı istihdam raporunu beklemektedir. Bu raporun gelecekteki faiz oranı hareketlerinin görünümünü önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor!

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