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Ekonomi Borsa yatırımcıları dikkat! Bugünden itibaren geçerli olacak: Önemli değişiklik...
Ekonomi

Borsa yatırımcıları dikkat! Bugünden itibaren geçerli olacak: Önemli değişiklik...

Yeniakit Publisher
2024-01-25 08:38:00 -
Borsa yatırımcıları dikkat! Bugünden itibaren geçerli olacak: Önemli değişiklik...

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işleyiş esaslarında bugünden geçerli olacak şekilde değişikliğe gitti.

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işleyiş esaslarında bugünden geçerli olacak şekilde değişikliğe gitti.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, hatalı emir/emirler dolayısıyla gerçekleşen işlem/işlemlerin iptali için aranılan kriterler arasında yer alan hatalı işlem iptaline konu olan işlem/işlemler dolayısı ile elde edilecek minimum zarar tutarının, normal seans işlemleri için tam iş günü 17:30'dan önce (yarım iş günü 12:00'den önce yapılan başvurularda) minimum 100.000 TL, tam iş günü 17:30 ve sonrasında (yarım iş günü 12: 00 ve sonrasında) yapılan başvurularda minimum 400.000 TL, akşam seansı işlemleri için yapılan başvurularda minimum 100.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.

Piyasa yapıcılara tahsis edilen kullanıcılarda işlem yapılabilen sözleşme ve hesapların Borsa İstanbul tarafından kısıtlandığı göz önüne alınarak kullanıcı tahsisine ilişkin VİOP Prosedüründe yer alan ifadelerin güncellenmesi kararlaştırıldı.

İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulamasında (PTRM) yapılan geliştirme ile sıfır olarak belirlenmiş risk limitlerine gün içerisinde farklı bir değer tanımlanarak limit belirlenebilmesi mümkün hale getirildiğinden VİOP Prosedüründe ilgili maddenin güncellenmesine karar verildi.

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