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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 900 milyar lira oldu

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:45
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 900 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.435.652.7551,49
Garanti Bankası40.614.000.0000,84
Akbank39.000.000.0000,79
Tüpraş33.430.963.2002,86
Turkcell29.062.000.0001,71
Enka İnşaat28.750.000.0000,81
İş Bankası (C)28.529.809.8000,57
Bim Mağazalar27.931.200.0007,47
Ereğli Demir Çelik26.810.000.0001,01
Yapı ve Kredi Bank.23.313.861.5440,60
Ford Otosan22.247.694.0006,37
Aselsan20.725.200.0001,93
İskenderun Demir Çelik19.894.000.0001,45
Sabancı Holding19.567.473.6980,67
Türk Telekom19.355.000.0002,45
Türk Hava Yolları17.498.400.0000,53
Arçelik14.109.204.9201,61
Anadolu Efes12.789.473.6811,06
Vakıflar Bankası12.450.000.0000,44
Şişe Cam11.295.000.0000,86


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:45
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