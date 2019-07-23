0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

23 Temmuz 2019 Salı 13:29
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 904 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.029.909.0671,48
Garanti Bankası41.370.000.0000,86
Akbank40.300.000.0000,85
Tüpraş32.654.663.6802,79
Turkcell29.678.000.0001,75
Enka İnşaat29.200.000.0000,82
İş Bankası (C)28.574.809.5000,57
Bim Mağazalar28.204.440.0007,54
Ereğli Demir Çelik27.020.000.0001,02
Yapı ve Kredi Bank.23.398.332.0570,60
Ford Otosan21.861.693.0006,26
ASELSAN20.770.800.0001,93
İskenderun Demir Çelik19.778.000.0001,44
Türk Telekom19.775.000.0002,51
Sabancı Holding19.159.392.9120,65
Türk Hava Yolları17.843.400.0000,54
Arçelik13.730.797.1261,57
Vakıflar Bankası12.150.000.0000,42
Anadolu Efes12.138.157.8921,01
Şişe Cam11.407.500.0000,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:29
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl’ün sorunları masaya yatırıldı
    1. İnegöl’ün sorunları masaya yatırıldı
    2. Türk teknoloji şirketi geliştirdi!..
    3. Ne Rus Su-35 ne de ABD yapımı F-35!..
    4. Camiye e-mail’le bomba tehdidi!
    5. GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya..
    6. 'KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak..
    7. OGM Ormanspor, Johannah Leedham..
    8. Babaannesini darbederek parasını..
    9. Yaz okullarında eğitim gören..
    10. Fadıloğlu’ndan meclis üyelerine hizmet..
    11. Kırdağ’da buzağı ve Kuzu yarışması..
    12. Adel Kalemcilik'ten Ar-Ge atılımı
    13. 35 yıllık çileyi bitirdi
    14. Damadın başına un eleyip yumurta..
    15. İran'dan Basra Körfezi'nde..
    16. Görme engellilerin futbol heyecanı..
    17. Borsa ilk yarıda yükseldi
    18. "Herkes, oturum belgesinin tarif..
    19. Eskişehir Orman Fidanlığı’nda otomatik..
    20. Canını hiçe sayıp elektrik akımı olan..
    21. Kulu’da hacı adayları dualarla..
    22. MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları..
    23. Beyaz eşyada yıl sonu yüzde 15 daralma..
    24. Kaçan kurbanlıklar drone ve ATV ile..
    25. Kırmızı bültenle aranan Türk,..
    26. Gümrüklerde yeni dönem başlıyor! Artık..
    27. Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp
    28. Taraftarlar derneğinden spor..
    29. 125 yıllık tarihi konak restorasyonla..
    30. "ÖTV kaldırılırsa devlete katkı..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama