Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 899 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 899 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.080.627.028 1,48 Garanti Bankası 40.320.000.000 0,84 Akbank 39.260.000.000 0,83 Tüpraş 32.955.166.720 2,82 Turkcell 29.150.000.000 1,72 Enka İnşaat 28.900.000.000 0,81 İş Bankası (C) 28.844.807.700 0,57 Bim Mağazalar 27.809.760.000 7,43 Ereğli Demir Çelik 27.020.000.000 1,02 Yapı ve Kredi Bank. 22.891.508.980 0,59 Ford Otosan 21.966.966.000 6,29 Aselsan 20.736.600.000 1,93 İskenderun Demir Çelik 19.865.000.000 1,44 Türk Telekom 19.635.000.000 2,49 Sabancı Holding 18.975.756.558 0,65 Türk Hava Yolları 17.871.000.000 0,54 Arçelik 13.595.651.485 1,55 Anadolu Efes 12.043.421.049 1,00 Vakıflar Bankası 12.025.000.000 0,42 Şişe Cam 11.475.000.000 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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