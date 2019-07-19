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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 899 milyar lira oldu

19 Temmuz 2019 Cuma 18:45
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 899 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding48.080.627.0281,48
Garanti Bankası40.320.000.0000,84
Akbank39.260.000.0000,83
Tüpraş32.955.166.7202,82
Turkcell29.150.000.0001,72
Enka İnşaat28.900.000.0000,81
İş Bankası (C)28.844.807.7000,57
Bim Mağazalar27.809.760.0007,43
Ereğli Demir Çelik27.020.000.0001,02
Yapı ve Kredi Bank.22.891.508.9800,59
Ford Otosan21.966.966.0006,29
Aselsan20.736.600.0001,93
İskenderun Demir Çelik19.865.000.0001,44
Türk Telekom19.635.000.0002,49
Sabancı Holding18.975.756.5580,65
Türk Hava Yolları17.871.000.0000,54
Arçelik13.595.651.4851,55
Anadolu Efes12.043.421.0491,00
Vakıflar Bankası12.025.000.0000,42
Şişe Cam11.475.000.0000,87


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:45
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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