Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 821 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.218.421.691
|1,08
|Ereğli Demir Çelik
|47.075.000.000
|1,17
|Ford Otosan
|43.583.022.000
|9,13
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|7,79
|ASELSAN
|40.082.400.000
|2,48
|Enka İnşaat
|39.928.000.000
|0,81
|Garanti Bankası
|37.548.000.000
|0,62
|Turkcell
|34.056.000.000
|1,68
|Akbank
|31.460.000.000
|0,53
|İş Bankası (C)
|28.799.808.000
|0,44
|Türk Telekom
|28.070.000.000
|2,62
|İskenderun Demir Çelik
|28.043.000.000
|1,28
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.074.096.159
|0,52
|Tüpraş
|23.827.386.880
|2,47
|Şişe Cam
|21.840.716.220
|1,00
|Sabancı Holding
|21.240.604.922
|0,58
|Arçelik
|18.866.331.484
|1,49
|Vakıflar Bankası
|17.340.963.855
|0,39
|Türk Hava Yolları
|16.849.800.000
|0,38
|Sasa Polyester
|16.782.600.000
|6,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)