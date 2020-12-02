Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 846 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.787.319.023
|1,07
|Bim Mağazalar
|42.321.840.000
|7,87
|Ford Otosan
|41.231.925.000
|8,64
|ASELSAN
|40.652.400.000
|2,52
|Ereğli Demir Çelik
|40.600.000.000
|1,01
|Enka İnşaat
|40.544.000.000
|0,82
|Garanti Bankası
|38.724.000.000
|0,64
|Turkcell
|33.330.000.000
|1,64
|Akbank
|32.500.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|30.284.798.100
|0,47
|Türk Telekom
|26.915.000.000
|2,51
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.172.212.826
|0,54
|İskenderun Demir Çelik
|24.766.000.000
|1,13
|Tüpraş
|23.226.380.800
|2,40
|Şişe Cam
|21.105.544.847
|0,97
|Sabancı Holding
|20.914.140.293
|0,57
|Arçelik
|18.947.418.868
|1,49
|Vakıflar Bankası
|18.239.257.028
|0,41
|Türk Hava Yolları
|16.905.000.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|16.633.200.000
|29,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)