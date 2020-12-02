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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:45:16 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 846 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.787.319.0231,07
Bim Mağazalar42.321.840.0007,87
Ford Otosan41.231.925.0008,64
ASELSAN40.652.400.0002,52
Ereğli Demir Çelik40.600.000.0001,01
Enka İnşaat40.544.000.0000,82
Garanti Bankası38.724.000.0000,64
Turkcell33.330.000.0001,64
Akbank32.500.000.0000,55
İş Bankası (C)30.284.798.1000,47
Türk Telekom26.915.000.0002,51
Yapı ve Kredi Bankası25.172.212.8260,54
İskenderun Demir Çelik24.766.000.0001,13
Tüpraş23.226.380.8002,40
Şişe Cam21.105.544.8470,97
Sabancı Holding20.914.140.2930,57
Arçelik18.947.418.8681,49
Vakıflar Bankası18.239.257.0280,41
Türk Hava Yolları16.905.000.0000,38
Gübre Fabrikaları16.633.200.00029,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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