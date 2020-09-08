Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 500 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.016.360.000
|8,12
|Aselsan
|37.984.800.000
|2,53
|Koç Holding
|37.429.855.218
|0,92
|Enka İnşaat
|37.408.000.000
|0,85
|Turkcell
|31.878.000.000
|1,63
|Ereğli Demir Çelik
|31.255.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|30.950.262.000
|7,46
|Garanti Bankası
|28.434.000.000
|0,49
|Akbank
|25.480.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.290.000.000
|2,27
|İş Bankası (C)
|22.499.850.000
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.329.000.000
|1,05
|Tüpraş
|19.845.721.600
|1,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.231.984.619
|0,39
|Sabancı Holding
|16.017.170.858
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.934.939.759
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.876.400.000
|0,36
|Arçelik
|14.501.127.279
|1,35
|Şişe Cam
|13.950.000.000
|0,91
|Sasa Polyester
|12.914.800.000
|4,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)