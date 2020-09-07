Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 498 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.046.720.000
|8,13
|ASELSAN
|38.509.200.000
|2,57
|Koç Holding
|37.708.804.004
|0,93
|Enka İnşaat
|37.184.000.000
|0,85
|Turkcell
|32.780.000.000
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|30.765.000.000
|0,86
|Ford Otosan
|30.494.079.000
|7,35
|Garanti Bankası
|28.476.000.000
|0,49
|Akbank
|25.480.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.465.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|22.544.849.700
|0,36
|Tüpraş
|20.146.224.640
|1,99
|İskenderun Demir Çelik
|19.604.000.000
|1,01
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.316.455.132
|0,39
|Sabancı Holding
|16.037.574.898
|0,46
|Vakıflar Bankası
|16.013.052.209
|0,37
|Arçelik
|14.811.962.254
|1,38
|Türk Hava Yolları
|14.628.000.000
|0,36
|Şişe Cam
|14.197.500.000
|0,93
|Sasa Polyester
|12.657.500.000
|4,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)