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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:59:03 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 498 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.046.720.000 8,13
ASELSAN 38.509.200.000 2,57
Koç Holding 37.708.804.004 0,93
Enka İnşaat 37.184.000.000 0,85
Turkcell 32.780.000.000 1,68
Ereğli Demir Çelik 30.765.000.000 0,86
Ford Otosan 30.494.079.000 7,35
Garanti Bankası 28.476.000.000 0,49
Akbank 25.480.000.000 0,44
Türk Telekom 24.465.000.000 2,28
İş Bankası (C) 22.544.849.700 0,36
Tüpraş 20.146.224.640 1,99
İskenderun Demir Çelik 19.604.000.000 1,01
Yapı ve Kredi Bank. 17.316.455.132 0,39
Sabancı Holding 16.037.574.898 0,46
Vakıflar Bankası 16.013.052.209 0,37
Arçelik 14.811.962.254 1,38
Türk Hava Yolları 14.628.000.000 0,36
Şişe Cam 14.197.500.000 0,93
Sasa Polyester 12.657.500.000 4,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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