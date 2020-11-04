Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 608 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.836.080.000
|8,29
|Enka İnşaat
|40.320.000.000
|0,92
|ASELSAN
|40.036.800.000
|2,48
|Ford Otosan
|39.442.284.000
|8,26
|Koç Holding
|37.531.291.140
|0,92
|Ereğli Demir Çelik
|35.910.000.000
|0,89
|Turkcell
|34.496.000.000
|1,77
|Garanti Bankası
|29.484.000.000
|0,49
|Akbank
|26.312.000.000
|0,45
|İş Bankası (C)
|24.434.837.100
|0,39
|Türk Telekom
|23.520.000.000
|2,20
|İskenderun Demir Çelik
|22.330.000.000
|1,02
|Şişe Cam
|19.788.362.803
|0,91
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.597.158.979
|0,42
|Tüpraş
|19.307.320.320
|2,00
|Arçelik
|18.001.399.381
|1,42
|Sabancı Holding
|17.873.938.436
|0,51
|Vakıflar Bankası
|15.856.827.309
|0,36
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.600.000.000
|3,83
|Türk Hava Yolları
|13.192.800.000
|0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)