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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:48:36 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 659 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.805.720.000 8,28
Aselsan 41.108.400.000 2,74
Enka İnşaat 39.592.000.000 0,90
Koç Holding 37.531.291.140 0,92
Turkcell 35.948.000.000 1,84
Ereğli Demir Çelik 33.775.000.000 0,95
Ford Otosan 31.581.900.000 7,61
Garanti Bankası 29.778.000.000 0,51
Akbank 26.780.000.000 0,47
Türk Telekom 26.075.000.000 2,43
İş Bankası (C) 24.164.838.900 0,38
İskenderun Demir Çelik 21.953.000.000 1,14
Şişe Cam 20.646.062.739 1,35
Tüpraş 20.083.619.840 1,98
Yapı ve Kredi Bank. 18.245.630.773 0,41
Arçelik 18.041.943.074 1,68
Sabancı Holding 17.282.221.296 0,50
Vakıflar Bankası 15.934.939.759 0,36
Türk Hava Yolları 14.628.000.000 0,36
Sasa Polyester 14.392.200.000 5,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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