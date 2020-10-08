Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 563 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.048.600.000
|8,33
|ASELSAN
|41.268.000.000
|2,75
|Enka İnşaat
|40.600.000.000
|0,93
|Koç Holding
|36.466.213.959
|0,90
|Turkcell
|34.694.000.000
|1,78
|Ereğli Demir Çelik
|33.460.000.000
|0,94
|Garanti Bankası
|29.274.000.000
|0,50
|Ford Otosan
|29.090.439.000
|7,01
|Akbank
|26.364.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|24.920.000.000
|2,33
|İş Bankası (C)
|23.579.842.800
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|21.605.000.000
|1,12
|Şişe Cam
|20.799.223.441
|1,36
|Tüpraş
|20.496.811.520
|2,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,41
|Sabancı Holding
|17.159.797.060
|0,49
|Arçelik
|16.393.166.253
|1,53
|Vakıflar Bankası
|15.778.714.859
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.779.800.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.919.100.000
|5,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)