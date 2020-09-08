Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 495 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.077.080.000
|8,14
|Aselsan
|38.600.400.000
|2,57
|Koç Holding
|37.759.521.965
|0,93
|Enka İnşaat
|37.352.000.000
|0,85
|Turkcell
|32.626.000.000
|1,67
|Ereğli Demir Çelik
|31.500.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|30.441.442.500
|7,34
|Garanti Bankası
|28.644.000.000
|0,49
|Akbank
|25.584.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.395.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|22.724.848.500
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.358.000.000
|1,05
|Tüpraş
|20.096.140.800
|1,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.231.984.619
|0,39
|Sabancı Holding
|16.057.978.937
|0,46
|Vakıflar Bankası
|16.013.052.209
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.945.400.000
|0,37
|Arçelik
|14.703.845.741
|1,37
|Şişe Cam
|14.085.000.000
|0,92
|Sasa Polyester
|12.972.900.000
|4,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)