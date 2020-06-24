Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 316 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.363.856.655
|1,09
|Bim Mağazalar
|43.080.840.000
|9,21
|Turkcell
|36.740.000.000
|1,97
|ASELSAN
|35.910.000.000
|2,49
|Garanti Bankası
|34.398.000.000
|0,63
|Enka İnşaat
|33.656.000.000
|0,84
|Akbank
|30.992.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|29.295.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|28.140.000.000
|2,83
|Ford Otosan
|25.037.428.500
|6,23
|İş Bankası (C)
|24.029.839.800
|0,41
|Tüpraş
|22.287.308.800
|2,10
|İskenderun Demir Çelik
|20.358.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Banksı
|19.935.041.030
|0,48
|Vakıflar Bankası
|19.840.562.249
|0,59
|Sabancı Holding
|18.363.635.379
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.112.000.000
|0,41
|Halkbank
|15.164.248.252
|0,46
|Koza Altın
|12.428.750.000
|2,02
|Şişe Cam
|12.352.500.000
|0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)