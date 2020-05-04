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Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:47:28 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 150 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 37.835.598.906 1,04
Garanti Bankası 34.314.000.000 0,63
Bim Mağazalar 32.576.280.000 7,69
Enka İnşaat 30.800.000.000 0,79
ASELSAN 30.050.400.000 2,23
Akbank 29.796.000.000 0,55
Turkcell 29.612.000.000 1,59
Ereğli Demir Çelik 27.265.000.000 0,81
Türk Telekom 24.780.000.000 2,62
İş Bankası (C) 21.914.853.900 0,37
Tüpraş 21.636.218.880 1,67
Ford Otosan 21.405.510.000 5,33
İskenderun Demir Çelik 19.256.000.000 1,07
Yapı ve Kredi Bankası 17.316.455.132 0,41
Sabancı Holding 16.343.635.487 0,49
Türk Hava Yolları 14.531.400.000 0,36
Vakıflar Bankası 11.150.000.000 0,34
Koza Altın 10.995.250.000 1,91
Arçelik 10.960.311.485 1,13
Şişe Cam 10.777.500.000 0,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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