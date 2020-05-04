Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 150 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.835.598.906
|1,04
|Garanti Bankası
|34.314.000.000
|0,63
|Bim Mağazalar
|32.576.280.000
|7,69
|Enka İnşaat
|30.800.000.000
|0,79
|ASELSAN
|30.050.400.000
|2,23
|Akbank
|29.796.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.612.000.000
|1,59
|Ereğli Demir Çelik
|27.265.000.000
|0,81
|Türk Telekom
|24.780.000.000
|2,62
|İş Bankası (C)
|21.914.853.900
|0,37
|Tüpraş
|21.636.218.880
|1,67
|Ford Otosan
|21.405.510.000
|5,33
|İskenderun Demir Çelik
|19.256.000.000
|1,07
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.316.455.132
|0,41
|Sabancı Holding
|16.343.635.487
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.531.400.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.150.000.000
|0,34
|Koza Altın
|10.995.250.000
|1,91
|Arçelik
|10.960.311.485
|1,13
|Şişe Cam
|10.777.500.000
|0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)