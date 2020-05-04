Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 158 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.013.111.770
|1,05
|Garanti Bankası
|34.272.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|32.970.960.000
|7,78
|Enka İnşaat
|30.700.000.000
|0,79
|ASELSAN
|30.301.200.000
|2,24
|Turkcell
|29.964.000.000
|1,60
|Akbank
|29.848.000.000
|0,55
|Ereğli Demir Çelik
|27.720.000.000
|0,83
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,66
|İş Bankası (C)
|22.004.853.300
|0,37
|Tüpraş
|21.761.428.480
|1,68
|Ford Otosan
|21.580.965.000
|4,63
|İskenderun Demir Çelik
|19.517.000.000
|1,09
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.400.925.645
|0,41
|Sabancı Holding
|16.425.251.645
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.490.000.000
|0,36
|Koza Altın
|11.178.250.000
|1,94
|Vakıflar Bankası
|11.150.000.000
|0,34
|Arçelik
|11.075.185.280
|1,15
|Anadolu Efes
|10.859.210.523
|0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)