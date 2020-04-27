Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 196 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.810.239.926
|1,04
|Garanti Bankası
|35.112.000.000
|0,65
|Bim Mağazalar
|33.821.040.000
|7,98
|Enka İnşaat
|31.600.000.000
|0,81
|Akbank
|31.408.000.000
|0,58
|ASELSAN
|31.327.200.000
|2,32
|Turkcell
|30.470.000.000
|1,69
|Ereğli Demir Çelik
|28.245.000.000
|0,93
|Türk Telekom
|25.585.000.000
|2,71
|İş Bankası (C)
|22.409.850.600
|0,38
|Tüpraş
|21.473.446.400
|1,66
|Ford Otosan
|21.317.782.500
|4,57
|İskenderun Demir Çelik
|20.300.000.000
|1,25
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,43
|Sabancı Holding
|16.404.847.605
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.931.600.000
|0,37
|Şişe Cam
|11.610.000.000
|0,79
|Vakıflar Bankası
|11.475.000.000
|0,35
|Koza Altın
|11.224.000.000
|1,95
|Anadolu Efes
|10.871.052.629
|0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)