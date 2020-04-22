Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 164 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.429.855.218
|1,03
|Garanti Bankası
|33.894.000.000
|0,63
|Bim Mağazalar
|33.426.360.000
|7,89
|Enka İnşaat
|31.950.000.000
|0,82
|ASELSAN
|30.529.200.000
|2,26
|Turkcell
|29.876.000.000
|1,66
|Akbank
|29.536.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|28.350.000.000
|0,94
|Türk Telekom
|24.430.000.000
|2,59
|İş Bankası (C)
|21.554.856.300
|0,37
|Tüpraş
|21.373.278.720
|1,65
|Ford Otosan
|20.738.781.000
|4,45
|İskenderun Demir Çelik
|19.836.000.000
|1,23
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.894.102.568
|0,41
|Sabancı Holding
|15.507.069.876
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.310.600.000
|0,35
|Şişe Cam
|11.790.000.000
|0,81
|Vakıflar Bankası
|11.075.000.000
|0,34
|Koza Altın
|10.789.375.000
|1,87
|Anadolu Efes
|10.752.631.576
|0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)