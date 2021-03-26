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Ekonomi Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu
Ekonomi

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu

Gelen Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü'nün Korkmaz Enes Ergun olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 17:36:00 -
Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu

Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla’nın görevi bırakması ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Korkmaz Enes Ergun kimdir?

Korkmaz Enes Ergun 24 senelik borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.

Dünya'nın haberine göre; lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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