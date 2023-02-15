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Ekonomi Borsa İstanbul’dan flaş altın kararı!
Ekonomi

Borsa İstanbul’dan flaş altın kararı!

Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyonel Direktörlüğü, belirtilen koşulların sağlanmaması durumunda işlenmemiş altının Borsa saklama kasasına getirilmesi halinde iade prosedürünün uygulanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 11:53:00 -
Borsa İstanbul’dan flaş altın kararı!

Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyonel Direktörlüğü, mal mukabili ödeme şekli ile gerçekleştirilen altın ithalatı hakkında açıklama yaptı.

Buna göre Gümrük Beyannamesi tescil tarihi 15 Şubat 2023 ve sonrası olan işlenmemiş altın ithalatı, mal mukabili ödeme şekli ile yapılamayacak.

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Yorumlar

serhat

borsa son bir iki ayda 3 / 2 değer kaybı yaşadı. inşallah ora toparlar güçlü şirketler açıkladıkları karların bir kısmı ile en az yüzde 30 u ile hisselerini toplarlarsa hem türkiye hem borsa çok daha hızlı toparlar. bence güçlü ülke güçlü ekonomi borsa ile mümkün şirketlere güven herdaim olmalı. dolara altına yönelim olmamalı
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