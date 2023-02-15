Borsa İstanbul’dan flaş altın kararı!
Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyonel Direktörlüğü, belirtilen koşulların sağlanmaması durumunda işlenmemiş altının Borsa saklama kasasına getirilmesi halinde iade prosedürünün uygulanacağını bildirdi.
Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyonel Direktörlüğü, mal mukabili ödeme şekli ile gerçekleştirilen altın ithalatı hakkında açıklama yaptı.
Buna göre Gümrük Beyannamesi tescil tarihi 15 Şubat 2023 ve sonrası olan işlenmemiş altın ithalatı, mal mukabili ödeme şekli ile yapılamayacak.