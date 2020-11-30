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Ekonomi Borsa İstanbul'da pay devri tamamlandı
Ekonomi

Borsa İstanbul'da pay devri tamamlandı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10'luk payının QIA'ya devrini içeren işlem QIA'nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlanırken, söz konusu işlem bedeli, Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi - Türkiye Varlık Fonu Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez: - "Borsa İstanbul, 2022’de faaliyete başlaması planlanan İstanbul Finans Merkezi’nin önemli aktörlerinden biri olacak; bu açıdan QIA, yaptığı yatırımla hem Borsa İstanbul’a hem de Türkiye’nin vizyonuna duyduğu güveni kanıtlamaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:18:54 -
Borsa İstanbul'da pay devri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10'luk payının QIA'ya devrini içeren işlem tamamlandı. Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.

TVF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Kasım'da TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA'nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı. Söz konusu işlem bedeli, Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.

Açıklamaya göre, pay devrinin tamamlanmasının ardından TVF, sahip olduğu yüzde 80,6’lık payla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi pozisyonunu koruyacak. QIA yüzde 10’luk pay ile Borsa İstanbul’un yatırımcısı olurken, önde gelen ulusal sermaye piyasaları aktörlerinden oluşan diğer hissedarlar payların kalan kısmını tutmaya devam edecek.


- "Ülkemize yabancı sermaye çekme açısından da bu yatırımın ayrı bir önemi bulunmaktadır"


Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TVF Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez, "Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk pay devri, iki ülkenin varlık fonları arasında uzun süreli olmasını hedeflediğimiz iş birliğinin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Sönmez, "Bu yatırımın, Borsa İstanbul’un orta vadede planladığımız halka arzı öncesinde değer yaratımına ve kurumsal yönetim ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Küresel olarak ekonomik zorlukların yaşandığı Kovid döneminde ülkemize yabancı sermaye çekme açısından da bu yatırımın ayrı bir önemi bulunmaktadır. Borsa İstanbul, 2022’de faaliyete başlaması planlanan İstanbul Finans Merkezi’nin önemli aktörlerinden biri olacak; bu açıdan QIA, yaptığı yatırımla hem Borsa İstanbul’a hem de Türkiye’nin vizyonuna duyduğu güveni kanıtlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



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