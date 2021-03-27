Borsa İstanbul’da Korkmaz Ergun dönemi
Borsa İstanbul’un Hakan Atilla’nın istifası ile boşalan genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun seçildi.
Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın üstlendiği Borsa İstanbul’da, Ahmed Ali Al Hammadi yönetim kurulu üyeliğine, Işınsu Kestelli de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Diğer yönetim kurulu üyeleri Korkmaz Ergun, Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Metin Kıratlı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise Yunus Arıncı, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Tevfik Eraslan oldu.