Borsa İstanbul vadeli işlemlerde ürün çeşitliliği artıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) sterlin/dolar paritesi başta olmak üzere yeni 13 sözleşmenin 14 Aralık’ta işleme açılması planlanıyor.

Borsa İstanbul tarafından VİOP üyelerine gönderilen duyuruya göre finansal ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 13 yeni pay, pay endeksi ve döviz vadeli işlem sözleşmelerinin VİOP'ta işleme açılmasına karar verildiği belirtildi.

ASELSAN (ASELS), BİM AŞ (BIMAS), Doğan Holding (DOHOL), Enerjisa Enerji (ENJSA), Koza Anadolu Metal (KOZAA), Koza Altın (KOZAL), Soda Sanayi (SODA), Şok Marketler (SOKM), Tav Havalimanları (TAVHL) ve Tekfen Holding (TKFEN) pay piyasaları, Bankacılık Endeksi (XBANK) ve Sınai Endeks (XUSIN) ile sterlin/dolar paritesine (GBPUSD) dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işleme açılacağı ifade edilen duyuruda, yeni sözleşmelerin de mevcut sistemdeki benzer sözleşmelerle aynı pazar ve sözleşme tipinde olacağı kaydedildi.

Duyuruda, Bankacılık endeksi ve sınai endeksine dayalı sözleşmelerin vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplama yönteminin BIST 30 sözleşmeleri ile aynı olması için her 10 saniyede bir hesaplanarak yayımlanan söz konusu endekslerin, her 1 saniyede bir hesaplanıp yayımlanacağı bildirildi.

Sözleşmelerin 27 Kasım'dan itibaren test ortamında işlem görmeye başlayacağı kaydedilen duyuruda, testlerde olumsuz bir durum tespit edilmemesi halinde yeni sözleşmelerin 14 Aralık 2018 tarihinde işleme açılmasının planlandığı belirtildi.