THY- Noukşot
0553 313 94 23

Borsa İstanbul vadeli işlemlerde ürün çeşitliliği artıyor

VİOP'ta sterlin/dolar paritesi başta olmak üzere yeni 13 sözleşmenin 14 Aralık’ta işleme açılması için testler başlıyor- ASELSAN, BİM AŞ, Doğan Holding, Enerjisa Enerji, Koza Anadolu Metal, Koza Altın, Soda Sanayi, Şok Marketler, Tav Havalimanları ve Tekfen Holding pay piyasaları, Bankacılık Endeksi ve Sınai Endeks ile sterlin/dolar paritesine dayalı sözleşmeler işleme açılacak

23 Kasım 2018 Cuma 16:06
Borsa İstanbul vadeli işlemlerde ürün çeşitliliği artıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) sterlin/dolar paritesi başta olmak üzere yeni 13 sözleşmenin 14 Aralık’ta işleme açılması planlanıyor.

Borsa İstanbul tarafından VİOP üyelerine gönderilen duyuruya göre finansal ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 13 yeni pay, pay endeksi ve döviz vadeli işlem sözleşmelerinin VİOP'ta işleme açılmasına karar verildiği belirtildi.

ASELSAN (ASELS), BİM AŞ (BIMAS), Doğan Holding (DOHOL), Enerjisa Enerji (ENJSA), Koza Anadolu Metal (KOZAA), Koza Altın (KOZAL), Soda Sanayi (SODA), Şok Marketler (SOKM), Tav Havalimanları (TAVHL) ve Tekfen Holding (TKFEN) pay piyasaları, Bankacılık Endeksi (XBANK) ve Sınai Endeks (XUSIN) ile sterlin/dolar paritesine (GBPUSD) dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işleme açılacağı ifade edilen duyuruda, yeni sözleşmelerin de mevcut sistemdeki benzer sözleşmelerle aynı pazar ve sözleşme tipinde olacağı kaydedildi.

Duyuruda, Bankacılık endeksi ve sınai endeksine dayalı sözleşmelerin vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplama yönteminin BIST 30 sözleşmeleri ile aynı olması için her 10 saniyede bir hesaplanarak yayımlanan söz konusu endekslerin, her 1 saniyede bir hesaplanıp yayımlanacağı bildirildi.

Sözleşmelerin 27 Kasım'dan itibaren test ortamında işlem görmeye başlayacağı kaydedilen duyuruda, testlerde olumsuz bir durum tespit edilmemesi halinde yeni sözleşmelerin 14 Aralık 2018 tarihinde işleme açılmasının planlandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:06
  1. BIST
  2. VİOP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darıca Gençlerbirliği, Antalyaspor karşısında iddialı
    1. Darıca Gençlerbirliği, Antalyaspor..
    2. Dünyanın en güçlü orduları açıklandı!..
    3. Boyun ağrıları için haftada 2 gün..
    4. Irak'ta sel 7 can aldı
    5. Sivas'taki cinayet
    6. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    7. Borsa İstanbul vadeli işlemlerde ürün..
    8. "Turizm alanlarının işgaline müsaade..
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. TCMB döviz kurları
    11. Tartıştığı eşini öldüren kişi tutuklandı
    12. Depodan lastik hırsızlığı güvenlik..
    13. Uyuşturucu ticaretine 20 yıl hapis
    14. ANALİZ - Yaptırımlar gölgesinde Kum..
    15. Türkiye Yüzme Federasyonu Mali Genel..
    16. "Fenerbahçe ile oynamak hoş bir şey"
    17. EKPSS tercihleri nereden ve ne zaman..
    18. 16 şüpheli Karlov suikastıyla bağlantılı
    19. Mete Memiş Kimdir nereli ve kaç yaşında?
    20. BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019