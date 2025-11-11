  • İSTANBUL
Borsa İstanbul günü böyle tamamladı
Ekonomi

Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,47 ile inşaat oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybederek 10.576,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 212,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,40, holding endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,47 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi günü negatif seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.700 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 460 milyon dolar fazla vereceğini öngörürken, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 316 milyon dolar olarak tahmininde bulundu.

New York borsası yapay zeka korkusu nedeniyle düşüşle kapandı
New York borsası yapay zeka korkusu nedeniyle düşüşle kapandı

Ekonomi

New York borsası yapay zeka korkusu nedeniyle düşüşle kapandı

Altın keşfi borsada parlamadı: Erdemir hissesi dibe vurdu
Altın keşfi borsada parlamadı: Erdemir hissesi dibe vurdu

Ekonomi

Altın keşfi borsada parlamadı: Erdemir hissesi dibe vurdu

Borsa bugün kazandırdı
Borsa bugün kazandırdı

Ekonomi

Borsa bugün kazandırdı

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor
Gündem

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun ölü bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.
'İçkili mekanın sahibi' diye algı yapılmıştı: Ali Rıza Demircan'dan açıklama geldi
Gündem

‘İçkili mekanın sahibi’ diye algı yapılmıştı: Ali Rıza Demircan'dan açıklama geldi

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan hoca efendi, OdaTV’nin kendisi hakkındaki skandal haberine dair geniş kapsamlı bir açıklama yaptı.
11 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (11.11.2025) ..
