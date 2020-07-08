  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsa İstanbul finansal okuryazarlık eğitimleri online devam ediyor

Borsa İstanbul tarafından düzenlenen ve borsanın genel yapısı, piyasaları, ürün ve hizmetleri ile yatırımın temel noktalarının anlatıldığı online finansal okuryazarlık eğitimleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 11:08:00 -
Borsa İstanbul finansal okuryazarlık eğitimleri online devam ediyor

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul, sürekli gelişen ve değişen dünyada finansal okuryazarlık bilinci ve becerisine sahip olmak ve tasarruf ederek yatırımın temel noktalarını öğrenmek isteyenler için online finansal okuryazarlık eğitimleri düzenliyor.

Ücretsiz ve genel katılıma açık olan eğitimler, Borsa İstanbul Grubu uzmanları tarafından webinar ortamında veriliyor.

"Borçlanma Araçları Piyasası", "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası", "Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası", "Endeksler ve Sermaye Artırımı", "Denetim ve Gözetim", "Takas İstanbul" ve "Merkezi Kayıt İstanbul" başlıkları altında verilecek eğitimler, 24 Temmuz'a kadar sürecek.

Eğitim takvimine ve katılım için detaylı bilgiye "www.borsaistanbul.com" adresinden ve kurumun sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Webinar eğitimlerine Borsa İstanbul Youtube kanalı (https://www.youtube.com/Borsaistanbul) ve sosyal medya hesapları üzerinden de daimi olarak erişilebiliyor.

Eğitimlere katılmak isteyenler "https://www.borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-finansal-okuryazarlik-egitim-etkinligi-kayit-formu" üzerinden kayıt yaptırabiliyor. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı