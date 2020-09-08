  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa İstanbul bilgilendirme videolarına devam ediyor
Ekonomi

Borsa İstanbul bilgilendirme videolarına devam ediyor

Borsa İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin, sermaye piyasalarına olan güveni artırmak için kurulduğu ve risklere karşı küçük yatırımcının sigortası olduğu kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:57:31 -
Borsa İstanbul bilgilendirme videolarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, yatırımcıları bilgilendirme amaçlı videolara bir yenisini ekleyerek, Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) ile ilgili bilgileri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Borsa İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, YTM'nin, sermaye piyasalarına olan güveni artırmak için kurulduğu ve risklere karşı küçük yatırımcının sigortası olduğu kaydedildi.

YTM'nin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek için kurulan kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olduğu anımsatılan videoda, yatırım kuruluşlarının mali durumları bozulduğunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen karar ile YTM'nin devreye girdiği bildirildi.

Videoda, yatırımcıların taleplerini YTM’ye yazılı olarak iletmeleri gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ödenecek tazminat sadece ve sadece iki şarta bağlıdır. Bunlardan biri kurumun müşterisine nakit ödeme yapamaması, diğeri ise sermaye piyasası araçlarını teslim edememesidir. Yani her zarar YTM’nin sorumluluk alanı içinde değildir. Tazminat talebinde bulunma hakkı, kararın ilanından itibaren bir yıl sonra zaman aşımına uğrar. Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı 2020 yılı için 217 bin 801 TL olarak belirlenmiştir.
Bu tutar ayrıca yatırımcı tazmin merkezine devredilen aracı kurum müşterileri için geçerlidir. Daha fazla bilgi için ytm.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle destek verdiler: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz
Gündem

Böyle destek verdiler: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz

Türk askeri ile birlikte Suriye’de terör örgütlerine karşı mücadele eden ÖSO veya yeni adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO)'dan Yunanistan ile y..
Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek
Gündem

Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek

Eski asker ve Strateji uzmanı Yusuf Alabar'da Ortadoğu'daki rejimlerin ne kadar acınası durumda olduğunu belirterek, Suriye'de Esed rejimi, ..
Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...
Gündem

Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün kendisini karşılayan korumada 1 saat sonra koronavirüs çıktığını bildirdi. ..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı