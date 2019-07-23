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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,52’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:49
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,52’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,52’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.538,10 puanlık artışla 102 bin 626 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi de 1,47 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:49
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