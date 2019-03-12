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Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,59’luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

12 Mart 2019 Salı 13:20
Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,59’luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,59’luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 594,26 puanlık artışla 101 bin 444 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:20
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