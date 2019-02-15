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Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,47’lik düşüşle yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

15 Şubat 2019 Cuma 13:34
Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,47’lik düşüşle yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,47’lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 477,33 puanlık azalışla 101 bin 652 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,38 arttı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:34
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