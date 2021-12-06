  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa haftaya rekorla başladı
Ekonomi

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,56 artışla 1.921,19 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:57:00 -
Borsa haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,79 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 1.921,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile turizm, tek kaybettiren yüzde 0,44 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.910,41 puana taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel risk algısı üzerinde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Feyzioğlu dönemi bitti! İslami değerlere hakaret eden sapkın destekçisi, Türkiye Barolar Birliği başkanı oldu
Gündem

Feyzioğlu dönemi bitti! İslami değerlere hakaret eden sapkın destekçisi, Türkiye Barolar Birliği başkanı oldu

Türkiye Barolar Birliği bugün yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Yeni başkan, Metin Feyzioğlu'nu oylamada geçen sapkınların destekçis..
FOX TV spikeri Gülbin Tosun: Ne yazık ki patlamadı
Medya

FOX TV spikeri Gülbin Tosun: Ne yazık ki patlamadı

FOX TV'de hafta sonları ana haber bültenlerini aktaran Gülbin Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanında bulunan bomba haberini aktarır..
Belçika'da protesto! Polis ekipleri müdahale etti
Dünya

Belçika'da protesto! Polis ekipleri müdahale etti

Belçika'nın başkenti Brüksel’de binlerce gösterici, aşı zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs önlemlerini protesto etti. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay