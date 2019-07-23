Borsa, günün ilk yarısında yükseldi BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.538,10 puan artarak 102.626,83 puan oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,52 artışla 102.626,83 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.538,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 1,47 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,67 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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