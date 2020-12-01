Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,69 değer kazanarak 1.305,27 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,69 puan artışla 1.305,27 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,53 ve holding endeksi yüzde 2,14 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,06 ile taş, toprak oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.270 ve 1.250 seviyelerinin destek, 1.320 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.